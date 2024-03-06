Groopy.id Bersama MNC Life Gelar Seminar Nasional Bahas Kenaikan Inflasi Medis

JAKARTA - PT Kandara Digita Kreatif (Groopy.id) menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema Kenaikan Inflasi Medis: Apa Kabar Perusahaan, Rumah Sakit dan Asuransi? bersama MNC Life di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

CEO PT Kandara Digita Kreatif (Groopy.id), Kuntoro Andri Priyanto menjelaskan, seminar ini diselenggarakan untuk membahas lebih lanjut soal nasib industri asuransi hingga rumah sakit, di tengah adanya inflasi medis pasca pandemi covid 19.

"Tujuan dari acara ini adalah kita mau mencari solusi , yang paling penting saat ini temanya adalah, kenaikan inflasi medis itu cukup memukul pelaku pasar," ujar Kuntoro di lokasi acara.

Mercer Marsh Benefit (MMB) menyampaikan hasil risetnya dalam Health Trends 2023, bahwa Medical Trend Rate atau biaya Kesehatan di Indonesia meningkat hingga 13,6 persen di 2023. Hal ini diprediksi lebih tinggi dari proyeksi Asia yang berada di angka 11,5 persen, dan melebihi inflasi keuangan Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,5 persen.

Kuntoro Andri Priyanto menjelaskan setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya inflasi medis di Indonesia saat ini yaitu, biaya pembayaran dokter yang tinggi, biaya investasi teknologi, dan meningkatnya biaya farmasi.