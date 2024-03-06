Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Akui Stok Beras Premium Bulog di Ritel Modern Kosong

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:43 WIB
Pengusaha Akui Stok Beras Premium Bulog di Ritel Modern Kosong
Stok Beras Bulog masih kosong. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengaku pasokan beras premium milik Perum Bulog di ritel modern masih kosong.

Menurutnya, Bulog belum melakukan serapan beras di tingkat petani lantaran panen raya belum terlaksana.

“Premium Bulog iya (beras), masih kosong karena Bulog belum bisa menyerap panen ketika panennya belum ada,” ujar Roy saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Aprindo juga mencatat pasokan beras medium Bulog di ritel modern di daerah masih belum stabil alias minim. Adapun, stok beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru menyentuh 30%-45%.

Roy mengatakan, kondisi beras Bulog di ritel lokal atau daerah berbeda dengan ritel nasional. Di mana, pasokan beras medium untuk SPHP di ritel nasional akan menyentuh 70%, jika proses distribusi terus dilakukan.

Telusuri berita finance lainnya
