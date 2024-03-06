Mengenal Apa Itu Ekspor Impor Beserta Pengertian, Tujuan dan Contohnya

JAKARTA - Mengenal apa itu ekspor impor beserta pengertian, tujuan dan contohnya. Ekspor dan impor merupakan dua aspek utama dalam perdagangan internasional yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Mengenal apa itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan proses pengiriman barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan komersial. Barang yang diekspor dapat berupa produk fisik seperti barang konsumsi, barang modal, atau produk-produk intelektual seperti jasa konsultasi atau teknologi.

Sedangkan, impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk digunakan atau dijual.

Barang impor seringkali merupakan barang yang tidak diproduksi secara lokal atau lebih murah jika dibandingkan dengan barang sejenis yang diproduksi dalam negeri.

Berdasarkan penelusuran Okezone, pada Rabu (6/3/2024) kegiatan ekspor dan impor memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Adapun tujuan ekspor meliputi: