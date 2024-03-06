Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Digit Berapa Rupiah? Ini Penjelasannya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |21:50 WIB
3 Digit Berapa Rupiah? Ini Penjelasannya
3 digit berapa Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 3 digit berapa rupiah? Istilah digit digunakan untuk menggantikan istilah angka.

Istilah ini juga menjadi semacam pengganti nominal gaji yang kerap digunakan, terutama saat menjaga kerahasiaan gaji masing-masing.

Lalu, 3 digit berapa rupiah? Ini penjelasannya. Berdasarkan pencarian Okezone, pada Rabu, (6/3/2024), angka merupakan elemen dasar dalam matematika, dan digit menjadi istilah penting ketika sudah terjun ke dalam dunia kerja. Hal tersebut karena berkaitan dengan gaji sebagai sumber penghasilan utama.

Perlu diketahui, istilah digit berasal dari bahasa latin kuno, digita yang memiliki arti 10 jari tangan manusia. Hal ini merujuk pada sistem bilangan basis 10 yang digunakan secara umum dalam matematika.

Istilah digit pertama kali dikenal pada abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digit merupakan sebagaimana letak angka dalam suatu bilangan atau angka arab dari 0 hingga 9.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
