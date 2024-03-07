Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Keok, Rupiah Kembali Perkasa ke Rp15.654/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:56 WIB
Dolar AS Keok, Rupiah Kembali Perkasa ke Rp15.654/USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 50 poin ke level Rp15.654 pada sore ini, Kamis (7/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS melemah karena Powell mengatakan dalam kesaksiannya semalam bahwa The Fed memang berniat menurunkan suku bunga pada tahun 2024 sebuah skenario yang menjadi pertanda baik bagi aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil.

“Namun Powell masih memberikan sedikit petunjuk mengenai waktu dan skala pemotongan yang direncanakan, dengan menyatakan bahwa jalur perekonomian dan inflasi AS kemungkinan besar akan menentukan pelonggaran moneter,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (7/3/2024).

Adapun Ketua Fed juga mengatakan bahwa bank sentral perlu lebih diyakinkan bahwa inflasi mendekati target tahunan 2%.

Gagasan ini kemudian diperkuat oleh komentar dari Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, yang mengatakan bahwa ia tidak melihat lebih dari dua, atau bahkan satu kali penurunan suku bunga pada tahun ini. Kashkari mengutip kekhawatiran atas inflasi yang kaku sebuah retorika yang disampaikan oleh beberapa pejabat Fed lainnya selama dua minggu terakhir.

Halaman:
1 2
