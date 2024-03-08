Hore! BLT Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran

JAKARTA - Pemerintah menyebut penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi pangan 2024 akan dilakukan sebelum Ramadhan. Rencana awal BLT ini disalurkan pada Februari akan tetapi mundur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan BLT itu dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat pada Februari 2024 saat masuknya bulan Pilpres, lalu mundur lagi ke Maret dan terakhir menjadi sebelum lebaran.

"Untuk terkait dengan mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini," kata Airlangga dalam Media Briefing di Media Center Gedung Ali Wardhana Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Sebagaimana diketahui Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2024 akan jatuh pada April. Artinya, pencairan BLT itu besar kemungkinan tak akan cair sesuai target semula, yakni antara Maret dan April.

"Sebelum lebaran, jadi nunggu sidang isbat dulu," ungkap Airlangga.