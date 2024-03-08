Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Keok, Rupiah Kembali Ditutup Perkasa ke Rp15.590/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:40 WIB
Dolar AS Keok, Rupiah Kembali Ditutup Perkasa ke Rp15.590/USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 64 poin ke level Rp15.590 pada sore ini, Jumat (8/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS melemah karena Bank Sentral Eropa (ECB) menetapkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni, sementara Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga menyampaikan hal serupa mengenai jalur suku bunga AS.

"Imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun, yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, turun ke level terendah satu bulan di 4,499% pada hari Jumat karena para pedagang menambah spekulasi penurunan suku bunga Fed dalam waktu dekat," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (8/3/2024).

Fokus saat ini beralih ke laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga AS, terutama setelah laporan pekerjaan pada bulan Januari yang mengejutkan pasar.

Data pasar tenaga kerja pada hari Jumat dirilis menjelang pembacaan inflasi AS minggu depan. Sementara itu, ekspektasi siklus pelonggaran kebijakan The Fed dalam waktu dekat membuat dolar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement