TKDN Pertamina Rp237 Triliun pada 2023, Ini Dampaknya ke Industri Dalam Negeri

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menjadi BUMN kontributor terbesar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepanjang 2023.

Pada 2023, Pertamina menjadi BUMN kontributor TKDN terbesar dengan kontribusi hingga 50% total TKDN BUMN. Dalam hal ini, TKDN Pertamina mampu mencapai Rp374 triliun, dari TKDN BUMN keseluruhan sebanyak Rp800 triliun.

Kontribusi Pertamina tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri.

"Keberhasilan Pertamina menjadi kontributor TKDN terbesar, akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Dan pada akhirnya, akan berdampak positif pula terhadap perekonomian nasional,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Faisol menambahkan, keberhasilan Pertamina akan memiliki efek domino terhadap industri lokal. Mitra usaha Pertamina di bidang barang dan jasa, tentu tentu semakin terpacu dan berlomba-lomba meningkatkan kualitas.

BACA JUGA: Harga BBM Pertamax Cs Tak Bakal Naik hingga Juni 2024

“Dengan demikian, produk-produk lokal akan semakin bisa bersaing. Jika hal itu terus dilakukan, tentu akan menghemat devisa negara dan industri dalam negeri akan menjadi lebih mandiri serta kuat,” ujarnya