HOME FINANCE HOT ISSUE

Biodata dan Profil Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |22:00 WIB
Biodata dan Profil Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani
Biodata Mira Hayati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan profil Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Mira Hayati masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak masyarakat yang penasaran tentang sosok Mira yang akhir-akhir ini viral.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (8/3/2024), berikut adalah biodata dan profil Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Ternyata, Mira merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Masa kecilnya sempat diisi dengan bernyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Hal tersebut telah dia jalani sejak duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD).

Ayah Mira yang merupakan seorang pemain organ tunggal lah yang mengajak Mira menjadi seorang biduan. Namun, pada 2018 Mira memutuskan untuk berhenti dari rutinitas bernyanyinya tersebut.

Selain itu, Mira diketahui pernah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya berlangsung saat usianya masih 16 tahun dan kemudian memilih untuk berpisah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
