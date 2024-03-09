Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

BUMN Konstruksi Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |17:05 WIB
BUMN Konstruksi Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya
Lowongan kerja BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero), BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ini membuka lowongan kerja. Kesempatan terbuka bagi para pencari kerja untuk bergabung dalam Program Management Trainee 2024.

Melansir pada laman instagram @kemnaker, Sabtu (9/3/2024), PT Brantas Abipraya mengundang calon pelamar untuk mendaftar melalui tautan resmi di website perusahaan https://recruitment.brantas-abipraya.co.id/. Periode pendaftaran lowongan ini dibuka mulai tanggal 20 Februari hingga 21 Maret 2024.

Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi sebelum mendaftar sebagai berikut.

- Pria dengan usia maksimal 26 tahun per Maret 2024 dan belum menikah.

- Berijazah setara Strata Satu (S1) Teknik (minimal IPK: 3,00), dengan jurusan, Teknik Sipil, Teknik Sipil Pengairan, Teknik Arsitektur, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, dan Teknik Lingkungan.

- Berijazah setara Strata Satu (S1) atau setara Ekonomi/Keuangan (minimal IPK: 3,00) dengan jurusan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement