BUMN Konstruksi Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero), BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ini membuka lowongan kerja. Kesempatan terbuka bagi para pencari kerja untuk bergabung dalam Program Management Trainee 2024.

Melansir pada laman instagram @kemnaker, Sabtu (9/3/2024), PT Brantas Abipraya mengundang calon pelamar untuk mendaftar melalui tautan resmi di website perusahaan https://recruitment.brantas-abipraya.co.id/. Periode pendaftaran lowongan ini dibuka mulai tanggal 20 Februari hingga 21 Maret 2024.

Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi sebelum mendaftar sebagai berikut.

- Pria dengan usia maksimal 26 tahun per Maret 2024 dan belum menikah.

- Berijazah setara Strata Satu (S1) Teknik (minimal IPK: 3,00), dengan jurusan, Teknik Sipil, Teknik Sipil Pengairan, Teknik Arsitektur, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, dan Teknik Lingkungan.

- Berijazah setara Strata Satu (S1) atau setara Ekonomi/Keuangan (minimal IPK: 3,00) dengan jurusan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan.