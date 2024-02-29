OJK Buka Lowongan Kerja Terbaru 2024, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali membuka pintu kesempatan bagi putra-putri bangsa melalui Program Pendidikan Calon Staf (PCS) angkatan 7.

Melalui laman instagram resmi OJK @ojkindonesia, pada Kamis (29/2/2024) OJK mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk bersama membangun negeri.

"Sobat OJK, yang paling ditunggu sudah hadir, Rekrutmen SDM OJK melalui Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 7. OJK mengundang Putra-Putri terbaik Indonesia untuk bersama membangun negeri," bunyi keterangan instagramnya.

Adapun, periode pendaftaran untuk PCS Angkatan 7 telah dimulai dan akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 Maret 2024. Para calon pelamar diundang untuk mendaftar melalui website resmi pendaftaran OJK di https://ojk-pcs7.experd.com.

Berikut syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon staf OJK