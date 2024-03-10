JAKARTA - Jalan Tol Bali Mandara dikabarkan akan ditutup pada Hari Raya Nyepi 2024. Hal ini dilakukan oleh PT Jasamarga Bali Tol (JBT) sebagai anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (10/3/2024), berikut 4 fakta mengenai Tol Bali Mandara yang ditutup selama Hari Raya Nyepi.
1. Lama Penutupan Sementara
Jalan Tol Bali Mandara akan ditutup sementara selama 32 jam dalam rangka menghormati perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024.
Operasional Jalan Tol Bali Mandara akan ditutup secara keseluruhan mulai hari Minggu, 10 Maret 2024 pukul 23:00 WITA dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, 12 Maret 2024 pukul 07:00 WITA.
2. Tujuan Penutupan Sementara
Penutupan Jalan Tol Bali Mandara bertujuan untuk menghormati dan mendukung perayaan Hari Raya Nyepi, yang memiliki makna penting bagi umat Hindu di Bali.
Hal itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 7 Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2023, Tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2024.