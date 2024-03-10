Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beredar Nama Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Faktanya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |06:35 WIB
Beredar Nama Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Faktanya
Nama Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada empat tokoh yang dicalonkan sebagai Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal kabar empat nama yang digadang-gadang bakal menjadi Menkeu pilihan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Berikut adalah fakta Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Minggu (9/3/2024).

1. Keempatnya Merupakan Figur yang Bagus

Erick Thohir menilai keempatnya merupakan figur yang sangat bagus untuk menjadi Bendahara Negara ke depan.

"Kayanya calonnya ada 4? pak Budi Menteri kesehatan, pak Tiko, pak Mahendra lalu pak Royke, ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya," kata Erick usai mengikuti acara HUT BTN ke-74 di Jakarta, Minggu, 3 Maret 2024.

Halaman:
1 2
