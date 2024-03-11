Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Cair Lagi, Cek Nama Penerima di Situs Ini

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |05:34 WIB
Bansos Cair Lagi, Cek Nama Penerima di Situs Ini
Cara Cek Penerima Bantuan Sosial. (Foto; okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos). Kini telah ada cara mudah bagi masyarakat untuk mengecek Bansos tersebut melalui website.

APBN 2024 telah menganggarkan Bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pos perlindungan sosial (perlinsos). Bansos dan BLT tersebut akan cair pada bulan Maret 2024.

Anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp496 trilun. Angka tersebut naik Rp20 triliun dari tahun sebelumnya.

Masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM) melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Begini cara cek Bansos 2024 via kemensos.go.id. berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (11/3/2024).

• Buka situs pencarian atau browser di HP ataupun laptop, seperti Google, Chrome, Mozilla, ataupun situs lainnya,

• Ketik alamat situs cekbansos.kemensos.go.id

• Cari dan pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.

Topik Artikel :
Bansos Cair BLT Cair Cair Bansos BLT
