Segini Harga Barang Impor di Little Bangkok Pasar Tanah Abang

Salah Satu Pemilik Toko di Little Bangkok Pasar Tanah Abang Stevani. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Produk fesyen impor di Little Bangkok Pasar Tanah Abang ramai-ramai didatangi pembeli. Mulai dari jastiper atau pemilik bisnis jasa titip hingga para reseller menyambangi Little Bangkok.

Little Bangkok Tanah Abang merupakan pusat grosir eceran fesyen. Di kawasan ini sejumlah brand lokal menjual berbagai produk fesyen impor dengan kualitas premium yang didatangkan dari Thailand dan China.

Selain itu, Little Bangkok Tanah Abang juga menyediakan produk lokal dengan kualitas yang tak kalah menarik dengan barang impor.

Lantas, berapa harga fesyen impor yang di bandrol para pedagang di Little Bangkok Tanah Abang?

Owner Brand Addiction Stevani mengaku, rata-rata harga fesyen yang ditawarkan di Little Bangkok Tanah Abang cukup beragam, namun terjangkau. Menurutnya, harga paling mahal di kisaran Rp180.000. Sedangkan yang paling murah dipatok sebesar Rp100.000.

Dia menyebut, celana impor merupakan produk yang paling tinggi harganya atau senilai Rp180.000. Bahkan, harga bisa dikurangi alis diskon ketika jumlah barang yang dibeli cukup banyak.

“Rate harga di kisaran di bawah Rp 200.000, baik paling murah Rp 100.000 juga kita ada. Jadi Rp 100.000 sampai sekitar Rp 180.000 itu uda paling mahal. Paling mahal itu celana yang Dp 180.000, tapi kalau pengambilan banyak kita ada harga diskon lagi,” ujar Stevani saat ditemui MNC Portal di lokasi, Selasa (12/3/2024).

Jumlah pengunjung dan pembeli di Little Bangkok Pasar Tanah Abang beberapa pekan ini melonjak naik. Itu lantaran harga yang ditawarkan penjual cukup kompetitif.

Stevani mencatat, kenaikan jumlah pengunjung khususnya terjadi di akhir pekan atau hari libur. Pada waktu weekend ini, banyak masyarakat yang berbondong mendatangi gerai yang tersedia di Little Bangkok Tanah Abang.