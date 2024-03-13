Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari ini saat IHSG Bergerak Melemah

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |09:10 WIB
Rekomendasi Saham Hari ini saat IHSG Bergerak Melemah
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Rabu (13/3/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG telah menembus ke atas fraktal 7.403 yang mestinya mengonfirmasi pembentukan wave (v) dari [i].

“Namun demikian, karena penutupan harian masih di bawah 7.403 dengan candle shooting star, maka IHSG dapat memulai koreksi minor menuju 7.270-7.330 sebelum lanjut naik,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (13/3/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.238, 7.180 and 7.099. Sementara level resistennya di 7.503 dan 7.607.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di rentang harga Ro2.200-Rp2.220 dengan target harga terdekat di Rp2.490. MDKA sudah mendekati fase akhir dari wave [b] dan akan mengonfirmasi pembalikan tren apabila harga menguat di atas fraktal Rp2.490.

Aksi speculative buy juga disarankan pada saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) di rentang harga Rp1.060-Rp1.090 dengan target harga terdekat di Rp1.140. PGAS sedang membentuk wave [ii] pada skenario bullish dan akan memulai rebound selama harga tidak turun di bawah Rp1.060.

Halaman:
1 2
