IHSG Naik 27 Poin ke Level 7.409 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (13/3/2024). IHSG siang ini naik 0,38% atau 27,80 poin ke level 7.409.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp13,98 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 809.203 kali. Adapun, sebanyak 219 saham harganya naik, 306 saham harganya turun dan 238 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan menguat 1,21%, disusul sektor kesehatan yang naik 1,02%, sektor siklikal naik 0,55%, sektor non siklikal naik 0,38%, sektor keuangan naik 0,37% dan sektor infrastruktur naik 0,19%. Sementara itu, sektor teknologi terkoreksi 1,01%, sektor energi turun 0,61%, sektor industri turun 0,60%, sektor properti turun 0,17% dan sektor transportasi turun 0,15%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,45% ke level 1.004, indeks MNC36 naik 0,57% ke level 385, indeks IDX30 naik 0,46% ke level 510, serta indeks JII naik 0,31% ke level 523.