Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 27 Poin ke Level 7.409 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |12:23 WIB
IHSG Naik 27 Poin ke Level 7.409 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (13/3/2024). IHSG siang ini naik 0,38% atau 27,80 poin ke level 7.409.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp13,98 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 809.203 kali. Adapun, sebanyak 219 saham harganya naik, 306 saham harganya turun dan 238 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan menguat 1,21%, disusul sektor kesehatan yang naik 1,02%, sektor siklikal naik 0,55%, sektor non siklikal naik 0,38%, sektor keuangan naik 0,37% dan sektor infrastruktur naik 0,19%. Sementara itu, sektor teknologi terkoreksi 1,01%, sektor energi turun 0,61%, sektor industri turun 0,60%, sektor properti turun 0,17% dan sektor transportasi turun 0,15%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,45% ke level 1.004, indeks MNC36 naik 0,57% ke level 385, indeks IDX30 naik 0,46% ke level 510, serta indeks JII naik 0,31% ke level 523.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement