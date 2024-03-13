Cek Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, hingga Vivo

JAKARTA – Cek perbandingan harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo. Pertamina memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per Maret 2024.

Pada awal Februari 2024, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Maret 2024. Dilansir dari laman resmi Shell, kenaikan harga BBM ini terjadi untuk seluruh produknya untuk SPBU di Jawa dan Sumatera Utara.

Saat ini, harga BBM Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina, melonjak Rp990 menjadi Rp14.530 per liter. Kenaikan harga BBM itu terjadi untuk SPBU Shell di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan harga Shell Super dengan nilai oktan (RON) 92 melesat di Sumatera Utara menjadi Rp14.840 per liter dari sebelumnya Rp13.540 per liter.

Demikian juga Shell V-Power yang mengalami kenaikan harga Rp990 untuk SPBU di Jawa menjadi Rp15.730 per liter dari sebelumnya Rp14.380 per liter. Di Sumatera Utara naik menjadi Rp15.700 per liter dari sebelumnya Rp14.690 per liter. Selanjutnyq, Shell V-Power Diesel yang dijual di Jakarta, Banten dan Jawa Barat naik Rp870 menjadi Rp16.140 per liter dari sebelumnya Rp15.270 per liter.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga menaikkan harga pada seluruh jenis BBMnya. Harga Revvo 90 misalnya, kini dibanderol Rp12.800 per liter atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp12.600 per liter.

Kemudian Revvo 92, harganya juga mengalami kenaikan sedikit lebih tinggi yaitu Rp370 per liter. Lalu, harga Revvo 92 juga naik dari bulan sebelumnya Rp13.930 per liter, menjadi Rp14.300 per liter bulan ini.

Sementara itu, kenaikan harga BBM dengan nilai RON 95 dari Vivo yaitu Revvo 95 sedikit lebih tinggi ketimbang Revvo 92, yaitu Rp400 per liter. Sehingga, harga Revvo 95 saat ini Rp15.200 atau naik dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp14.800 per liter.