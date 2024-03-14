3 Perjalanan Kereta dari Surabaya Batal Berangkat karena Banjir Semarang

SURABAYA - Tiga perjalanan kereta api (KA) dari Surabaya gagal berangkat karena banjir menggenangi wilayah Semarang. Hal ini karena ada perubahan pola perjalanan pasca adanya banjir yang menggenangi Stasiun Semarang Tawang dan beberapa rel di Daop 4 Semarang.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menjelaskan, sampai pada pukul 10.00 WIB, tiga KA jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi dibatalkan perjalannya. Tiga KA yakni KA Sembrani relasi Stasiun Surabaya Pasar Turi - Stasiun Jakarta Gambir.

"Kemudian KA Airlangga relasi Stasiun Surabaya Pasar Turi - Stasiun Jakarta Pasar Senen dan KA Ambarawa relasi Stasiun Pasar Turi - Stasiun Tawang Bank Jateng," ucap Luqman Arif, melalui keterangan tertulisnya pada Kamis siang (14/3/2024).

Dari tiga rangkaian kereta api yang dibatalkan tersebut kata Luqman, total ada 654 pelanggan atau penumpang kereta api yang terdampak. Dimana rinciannya 73 penumpang KA Sembrani, 432 penumpang KA Airlangga, dan 149 penumpang dari KA Ambarawa.

"Penumpang yang telah memiliki tiket bisa melakukan proses pembatalan tiket di loket stasiun keberangkatan, dengan biaya kembali 100 persen di luar biaya pesan," terangnya.