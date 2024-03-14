KAI Operasikan 8.600 Perjalanan Kereta Selama Lebaran 2024

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan 8.600 perjalanan kereta selama periode Lebaran 2024. Jumlah ini meningkat 16% dibandingkan tahun lalu.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan dari total perjalanan kereta api, rata-rata ada sekitar 345 perjalanan kereta api yang dioperasikan per harinya.

“Dari keseluruhan, kita tidak hanya bicara tiket, tapi juga bicara armada, lokomotif, bicara juga jumlah kereta api, kita selama Lebaran ini (2024) mengoperasikan ada sekitar 8.600 perjalanan kereta api dan ini meningkat 16 persen jika kita bandingkan dengan tahun lalu,” ujar Joni, Kamis (14/3/2024).

“Dari 8.600 perjalanan tadi, itu kalau rata-rata per hari ada sekitar 345 perjalanan kereta api per hari yang kita operasikan,” beber dia.

BUMN di sektor perkeretaapian juga menyediakan 472 lokomotif untuk menarik rangkaian-rangkaian KA. Selain itu, perseroan menambah jumlah gerbong kereta menjadi 1.870.

Joni memastikan, pihaknya memaksimalkan semua armada yang dimiliki untuk melayani masyarakat, khususnya pada periode Lebaran tahun ini.