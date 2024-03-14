Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Operasikan 8.600 Perjalanan Kereta Selama Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:45 WIB
KAI Operasikan 8.600 Perjalanan Kereta Selama Lebaran 2024
KAI Siapkan Perjalanan untuk Mudik Lebaran. (Foto ;Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan 8.600 perjalanan kereta selama periode Lebaran 2024. Jumlah ini meningkat 16% dibandingkan tahun lalu.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan dari total perjalanan kereta api, rata-rata ada sekitar 345 perjalanan kereta api yang dioperasikan per harinya.

“Dari keseluruhan, kita tidak hanya bicara tiket, tapi juga bicara armada, lokomotif, bicara juga jumlah kereta api, kita selama Lebaran ini (2024) mengoperasikan ada sekitar 8.600 perjalanan kereta api dan ini meningkat 16 persen jika kita bandingkan dengan tahun lalu,” ujar Joni, Kamis (14/3/2024).

“Dari 8.600 perjalanan tadi, itu kalau rata-rata per hari ada sekitar 345 perjalanan kereta api per hari yang kita operasikan,” beber dia.

BUMN di sektor perkeretaapian juga menyediakan 472 lokomotif untuk menarik rangkaian-rangkaian KA. Selain itu, perseroan menambah jumlah gerbong kereta menjadi 1.870.

Joni memastikan, pihaknya memaksimalkan semua armada yang dimiliki untuk melayani masyarakat, khususnya pada periode Lebaran tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement