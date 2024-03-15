Tingkatkan Literasi Keuangan, KB Bank Bersama ITB Ahmad Dahlan Gelar Program 'Star Edu' Bagi Mahasiswa

JAKARTA - KB Bank bersama salah satu Universitas Muhammadiyah, ITB Ahmad Dahlan selenggarakan program 'Star Edu' bagi para mahasiswa maupun para tenaga pengajar di universitas tersebut.

Strategic Director KB Bank, Jung Ho Han mengatakan langkah ini merupakan strategi perseroan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi para mahasiswa khususnya ITB Ahmad Dahlan. Sekaligus menjelaskan terkait ragam jenis produk keuangan yang saat ini hadir di Indonesia.

BACA JUGA:

"Kegiatan ini untuk membantu muhammadiyah kedepannya, kami memiliki lingkup yang sangat luas berkaitan dengan financial produk," ujar Jung di ITB Ahmad Dahlan, Jumat (15/3/2024).

Lewat kerjasama yang dijalin dengan ITB Ahmad Dahlan ini, KB Bank juga sekaligus memberikan dukungan dengan menurunkan manajemen KB Bank untuk menjadi tenaga pengajar yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait produk-produk keuangan.