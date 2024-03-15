Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tingkatkan Literasi Keuangan, KB Bank Bersama ITB Ahmad Dahlan Gelar Program 'Star Edu' Bagi Mahasiswa

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |20:17 WIB
Tingkatkan Literasi Keuangan, KB Bank Bersama ITB Ahmad Dahlan Gelar Program 'Star Edu' Bagi Mahasiswa
KB Bank bersama ITB Ahmad Dahlan gelar program Star Edu bagi mahasiswa
A
A
A

JAKARTA - KB Bank bersama salah satu Universitas Muhammadiyah, ITB Ahmad Dahlan selenggarakan program 'Star Edu' bagi para mahasiswa maupun para tenaga pengajar di universitas tersebut.

Strategic Director KB Bank, Jung Ho Han mengatakan langkah ini merupakan strategi perseroan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi para mahasiswa khususnya ITB Ahmad Dahlan. Sekaligus menjelaskan terkait ragam jenis produk keuangan yang saat ini hadir di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Kegiatan ini untuk membantu muhammadiyah kedepannya, kami memiliki lingkup yang sangat luas berkaitan dengan financial produk," ujar Jung di ITB Ahmad Dahlan, Jumat (15/3/2024).

Lewat kerjasama yang dijalin dengan ITB Ahmad Dahlan ini, KB Bank juga sekaligus memberikan dukungan dengan menurunkan manajemen KB Bank untuk menjadi tenaga pengajar yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait produk-produk keuangan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191795//bri_peduli-pxvl_large.jpg
Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement