Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Kebersamaan di Bulan Ramadhan 2024

JAKARTA - Ramadhan sebagai bulan yang dinanti-nantikan setiap tahunnya kini telah tiba. Bulan yang biasanya diisi penuh dengan aktivitas keagamaan, nyatanya juga diwarnai dengan hangatnya kebersamaan dengan keluarga dan kerabat.

Untuk mendukung aktivitas tersebut agar lebih bermakna, nikmati kemudahan Kartu Kredit MNC Bank beserta manfaatnya yang beragam dan menarik, mulai dari promo diskon di berbagai merchant kuliner hingga belanja online.

1. Promo Shopee Big Ramadhan Sale 2024

Belanja online di Shopee, nikmati diskon hingga Rp150.000 dengan minimum transaksi Rp1.200.000 menggunakan Kartu Kredit MNC Bank. Promo terbagi untuk 2 program, yakni program 1, Diskon 9% atau diskon maksimum hingga Rp130,000 dengan minimum transaksi Rp1.200.000 sampai dengan 11 April 2024. Selanjutnya program 2, diskon Rp150.000 dengan minimum transaksi Rp1.700.000 pada periode 25 Maret, 1 April dan 4 April 2024.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program tersebut, kunjungi segera link berikut ini: https://mncbank.co.id/post/promo-shopee-big-ramadan-sale-2024

2. Promo Dinomarket Ramadhan Special

Diskon 10% hingga Rp750.000 dengan minimum transaksi Rp250.000 untuk belanja online melalui aplikasi Dinomarket atau website dinomarket.com menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum MNC Bank (kecuali Corporate Card MNC Bank). Promo berlaku hingga 31 Maret 2024.