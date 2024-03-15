Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Kebersamaan di Bulan Ramadhan 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:31 WIB
Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Nikmati Kebersamaan di Bulan Ramadhan 2024
Kartu Kredit MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ramadhan sebagai bulan yang dinanti-nantikan setiap tahunnya kini telah tiba. Bulan yang biasanya diisi penuh dengan aktivitas keagamaan, nyatanya juga diwarnai dengan hangatnya kebersamaan dengan keluarga dan kerabat.

Untuk mendukung aktivitas tersebut agar lebih bermakna, nikmati kemudahan Kartu Kredit MNC Bank beserta manfaatnya yang beragam dan menarik, mulai dari promo diskon di berbagai merchant kuliner hingga belanja online.

1. Promo Shopee Big Ramadhan Sale 2024

Belanja online di Shopee, nikmati diskon hingga Rp150.000 dengan minimum transaksi Rp1.200.000 menggunakan Kartu Kredit MNC Bank. Promo terbagi untuk 2 program, yakni program 1, Diskon 9% atau diskon maksimum hingga Rp130,000 dengan minimum transaksi Rp1.200.000 sampai dengan 11 April 2024. Selanjutnya program 2, diskon Rp150.000 dengan minimum transaksi Rp1.700.000 pada periode 25 Maret, 1 April dan 4 April 2024.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program tersebut, kunjungi segera link berikut ini: https://mncbank.co.id/post/promo-shopee-big-ramadan-sale-2024

2. Promo Dinomarket Ramadhan Special

Diskon 10% hingga Rp750.000 dengan minimum transaksi Rp250.000 untuk belanja online melalui aplikasi Dinomarket atau website dinomarket.com menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum MNC Bank (kecuali Corporate Card MNC Bank). Promo berlaku hingga 31 Maret 2024.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190903/mnc_sekuritas-WoFn_large.jpg
MNC Sekuritas Perluas Akses Pasar Modal dengan Pembukaan Cabang di Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement