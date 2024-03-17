Karyawan Ramayana Spill Bill Belanja Inul Tembus Rp100 Juta

JAKARTA – Viral pedangdut ternama, Inul Daratista belanja hingga tembus Rp100 juta. Hal ini ramai diperbincangkan usai seorang karyawan melihat spill bill belanjaannya.

Melansir dari akun Instagram pribadi @winaaaa6, seorang karyawan dari pusat perbelanjaan Ramayana, pada Minggu, (17/3/2024) mengunggah sebuah bill belanjaan milik Inul Daratista.

Dalam unggahan tersebut, Wina mengatakan dahsyatnya belanjaan milik Inul. "Wah dahsyat banget bunda ratu belanjanya," tulisnya dalam keterangan.

Wina juga merasa bahagia karena akan turun bonus. "Auto turun bonus," tambahnya.

Dalam gambar tersebut, terlihat Inul memborong banyak sekali pakaian, sepatu, hingga beras. Inul membeli 24 celana Jeans dengan total harga Rp1,2 juta.

Inul juga membeli sepatu sebanyak 37 pasang sepatu dengan total harga Rp1,85 juta. Selain itu, Dia juga membeli beras dengan muatan 5 kilogram (kg) sebanyak 52 karung dengan total harga senilai Rp4,384 juta.