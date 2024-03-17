Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Karyawan Ramayana Spill Bill Belanja Inul Tembus Rp100 Juta

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:05 WIB
Karyawan Ramayana Spill Bill Belanja Inul Tembus Rp100 Juta
Artis Inul Daratista (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral pedangdut ternama, Inul Daratista belanja hingga tembus Rp100 juta. Hal ini ramai diperbincangkan usai seorang karyawan melihat spill bill belanjaannya.

Melansir dari akun Instagram pribadi @winaaaa6, seorang karyawan dari pusat perbelanjaan Ramayana, pada Minggu, (17/3/2024) mengunggah sebuah bill belanjaan milik Inul Daratista.

Dalam unggahan tersebut, Wina mengatakan dahsyatnya belanjaan milik Inul. "Wah dahsyat banget bunda ratu belanjanya," tulisnya dalam keterangan.

Wina juga merasa bahagia karena akan turun bonus. "Auto turun bonus," tambahnya.

Dalam gambar tersebut, terlihat Inul memborong banyak sekali pakaian, sepatu, hingga beras. Inul membeli 24 celana Jeans dengan total harga Rp1,2 juta.

Inul juga membeli sepatu sebanyak 37 pasang sepatu dengan total harga Rp1,85 juta. Selain itu, Dia juga membeli beras dengan muatan 5 kilogram (kg) sebanyak 52 karung dengan total harga senilai Rp4,384 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement