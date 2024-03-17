Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Pesawat Diperkirakan Capai 4,44 Juta Orang pada Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:23 WIB
Penumpang Pesawat Diperkirakan Capai 4,44 Juta Orang pada Lebaran 2024
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperkirakan jumlah penumpang pesawat mencapai 4,44 juta orang pada periode Lebaran 2024. Angka ini naik 12% dibandingkan periode yang sama 2023.

Dan jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2019, pergerakan penumpang melalui moda transportasi pesawat saat masa Lebaran tahun ini naik 1%.

“Jadi yang kami proyeksikan secara total itu diperkirakan 4,44 juta, naik 12 persen dari tahun 2023 atau naik 1 persen di tahun 2019,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Maria Kristi Endah Murni, saat konferensi pers, Minggu (17/2/2024).

Maria merinci, proyeksi pergerakan penumpang domestik selama periode Lebaran 2024 mencapai 3,6 juta orang atau naik 9 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan, dibandingkan 2019 naik 1 persen.

Untuk penumpang internasional pada periode serupa tahun ini diperkirakan naik 26% dibandingkan tahun lalu. Kemudian dibandingkan 2019 naik 2%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement