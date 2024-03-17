Penumpang Pesawat Diperkirakan Capai 4,44 Juta Orang pada Lebaran 2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperkirakan jumlah penumpang pesawat mencapai 4,44 juta orang pada periode Lebaran 2024. Angka ini naik 12% dibandingkan periode yang sama 2023.

Dan jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2019, pergerakan penumpang melalui moda transportasi pesawat saat masa Lebaran tahun ini naik 1%.

“Jadi yang kami proyeksikan secara total itu diperkirakan 4,44 juta, naik 12 persen dari tahun 2023 atau naik 1 persen di tahun 2019,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Maria Kristi Endah Murni, saat konferensi pers, Minggu (17/2/2024).

Maria merinci, proyeksi pergerakan penumpang domestik selama periode Lebaran 2024 mencapai 3,6 juta orang atau naik 9 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan, dibandingkan 2019 naik 1 persen.

Untuk penumpang internasional pada periode serupa tahun ini diperkirakan naik 26% dibandingkan tahun lalu. Kemudian dibandingkan 2019 naik 2%.