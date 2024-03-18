IHSG Awal Pekan Diprediksi di Zona Hijau, Berikut Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di awal perdagangan pekan ini. IHSG akan berada di kisaran 7.270–7.400.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, terkoreksi cukup parah dengan nilai transaksi yang tinggi, IHSG dihadapkan pada beberapa sentimen seperti ex-date dividen hingga 'sell in May'.

"Jika fase puncak ini yang terjadi, maka pelemahan IHSG bisa berlanjut, namun saat ini secara teknikal IHSG masih mampu bertahan di atas MA20, ini menjadi indikasi bahwa biarpun terjadi pelemahan pada perdagangan pekan lalu namun IHSG masih dalam tren menguat setidaknya sampai MA20 ditembus turun," tulis William dalam analisisnya, Senin (18/3/2024).

Secara rinci, sentimen pertama adalah ex date dividend pada saham-saham big caps yang berdekatan, misalnya BBRI dan BBNI. Sentimen berikutnya adalah aksi profit taking terhadap saham-saham yang sudah menguat sejak akhir tahun lalu, dan sentimen berikutnya adalah kemungkinan IHSG memasuki fase puncak alias penguatan terbatas.

"Ini sudah biasa terjadi di awal tahun khususnya pada bulan Maret – April, dan kemudian diyakini IHSG akan mengalami fenomena “Sell In May” pada bulan Mei," katanya.

Sektor yang dapat diperhatikan adalah transportasi, dimana sektor ini diyakini terkait dengan sentimen Ramadan dan kemungkinan aktivitas lalu lintas yang lebih padat. Namun di luar dari sentimen ini, sektor transportasi sedang bergerak uptrend.

"Selain sektor ini, saham-saham 2nd dan 3rd liner jadi mendapat giliran menguat, hal ini sudah biasa terjadi ketika IHSG mengalami pelemahan maupun sideways, karena peran saham-saham 2nd dan 3rd liner adalah pilihan alternatif untuk transaksi saham jangka pendek," ujar dia.

Secara analisis teknikal, walaupun terjadi koreksi yang cukup dalam, namun IHSG masih dalam tren menguat, hal ini terindikasi pada posisi candlestick IHSG yang bertahan di atas MA20.

"Pada kondisi ini, IHSG berpotensi mengalami pengujian support yang mana akan memicu pergerakan mixed pada awal pekan ini. Jika IHSG mampu bertahan di atas MA20 maka penguatan berlanjut," jelas William.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -105.26 poin (-1.42%) menuju 7328,05 pada perdagangan hari Jumat 15 Maret 2024.