Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Ada Pelemahan Lanjutan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |11:49 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Ada Pelemahan Lanjutan
IHSG Diprediksi Melemah (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke 7.364 jauh meninggalkan level New ATH di sesi I Jumat (15/3/2024) kemarin.

CEO and Founder Tiamo Capital Hendra Martono Liem mengatakan, baru kemarin IHSG turun secara signifikan 1,42%, maka selanjutnya masih ada kemungkinan minggu depan menguji area 7.337.

"Di area 7.337 ini dia kan ngetest dan sudah terlewati, next-nya ke 7.273 kemudian ke bottom box nya 7.238," kata Hendra dalam IDX 2nd Session Closing, dikutip Minggu (17/3/2024).

Untuk para investor, menurut Hendra kalian harus perhatikan area stoploss di saham jangka panjang, apakah secara fundamentalnya dia sudah benar atau belum posisinya.

"Saya lihat kadang-kadang beberapa orang yang mengatakan dirinya seorang investor tapi tidak melihat valuasi, hanya mendengar bahwa saham ini bagus, saran saya melihat posisi seperti ini apalagi saham perbankan bagi dividen," jelas Hendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement