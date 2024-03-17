IHSG Pekan Depan Diprediksi Ada Pelemahan Lanjutan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke 7.364 jauh meninggalkan level New ATH di sesi I Jumat (15/3/2024) kemarin.

CEO and Founder Tiamo Capital Hendra Martono Liem mengatakan, baru kemarin IHSG turun secara signifikan 1,42%, maka selanjutnya masih ada kemungkinan minggu depan menguji area 7.337.

"Di area 7.337 ini dia kan ngetest dan sudah terlewati, next-nya ke 7.273 kemudian ke bottom box nya 7.238," kata Hendra dalam IDX 2nd Session Closing, dikutip Minggu (17/3/2024).

Untuk para investor, menurut Hendra kalian harus perhatikan area stoploss di saham jangka panjang, apakah secara fundamentalnya dia sudah benar atau belum posisinya.

"Saya lihat kadang-kadang beberapa orang yang mengatakan dirinya seorang investor tapi tidak melihat valuasi, hanya mendengar bahwa saham ini bagus, saran saya melihat posisi seperti ini apalagi saham perbankan bagi dividen," jelas Hendra.