41 Proyek Strategis Nasional Ditargetkan Selesai 2024

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan sebanyak 41 proyek strategis nasional (PSN) selesai pada 2024.

Hal itu diungkap Airlangga usai rapat internal mengenai PSN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Tadi rapat internal terkait dari percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 proyek strategis nasional dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi atau produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Kemudian terdapat 41 PSN yang selesai di 2024," lanjutnya.

Terkait 41 PSN yang ditargetkan selesai pada 2024, rinciannya sebanyak lima PSN telah tuntas dari periode Januari-Maret, 24 PSN ditargetkan selesai dari April-September 2024, dan 12 PSN akan tuntas pada Oktober-Desember 2024.