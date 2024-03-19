BLT Rp600 Ribu Cair di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Pemerintah menyampaikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi pangan 2024 akan cair di bulan ramadhan. Artinya, BLT Rp600 ribu tersebut akan dicairkan sebelum lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, BLT ini disalurkan pada Februari. Namun, hal tersebut ternyata mundur ke Maret sebelum lebaran.

"Untuk terkait dengan mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini," kata Airlangga, ditulis Selasa (19/3/2024).

Seperti diketahui, lebaran akan jatuh pada April. Artinya, pencairan BLT itu memiliki kemungkinan yang besar tak akan cair sesuai target semula, yakni antara Maret dan April.

"Sebelum lebaran, jadi nunggu sidang isbat dulu," ujarnya.