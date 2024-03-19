Advertisement
HOT ISSUE

Ini Pola Operasi 4 Pelabuhan saat Mudik Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:37 WIB
Ini Pola Operasi 4 Pelabuhan saat Mudik Lebaran 2024
Pola Operasi Mudik di 4 Pelabuhan. (Foto: Okezone.com/ASDP)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengatur pola operasi mudik di pelabuhan. Pengaturan khususnya memisahkan antara penumpang orang dan angkutan logistik agar tidak terjadi kepadatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno mengatakan pengaturan pelabuhan secara khusus diterapkan pada 4 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.

"Diprediksi pada sektor penyeberangan juga akan terjadi peningkatan volume kendaraan, maka dari itu diperlukan pengaturan. Khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk," ujar Hendro dalam keterangan resminya, Senin (18/3/2024).

Adapun aturan mengenai pelabuhan penyeberangan ini telah termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H yang meliputi sebagai berikut.

Arus Mudik Penyeberangan Jawa - Sumatera:

1. Pelabuhan merak mulai hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 24.00 WIB hanya melayani penyeberangan untuk pejalan kaki, mobil pribadi, truk dan minibus

2. Pengendara motor, mobil truk tangki/penarik, dan bus besar untuk tujuan Sumatera mulai hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 24.00 WIB berangkat melalui Pelabuhan Ciwandan

3. Kendaraan truk tronton, mobil tangki, dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter, serta kendaraan golongan IX yang memiliki panjang lebih dari 16 meter dialihkan ke pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten) untuk tujuan Sumatera.

Halaman:
1 2
