Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Resign Sebelum Lebaran Apakah Dapat THR?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:41 WIB
Resign Sebelum Lebaran Apakah Dapat THR?
Ilustrasi resign sebelum lebaran apakah dapat THR? ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Resign sebelum lebaran apakah dapat THR? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan karyawan yang masih ragu mengajukan pengunduran diri.

Apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak karyawan yang menantikan Tunjangan Hari Raya (THR).

Lantas apakah resign sebelum lebaran apakah dapat THR? Pertimbangan itu terdiri dari kategorinya. Yakni mengenai jenis kontrak kerja, apakah PKWT atau PKWTT. Atau kapan terakhir karyawan kerja kurang dari atau sama dengan 30 hari sebelum hari raya atau lebih dari itu. 

Dua hal di atas yang kemudian akan digunakan sebagai keputusan apakah karyawan mendapatkan THR atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Pasal 7 Permenaker No. 6 Tahun 2016.

Sementara itu, pemberian THR kepada karyawan yang resign sebulan sebelum Lebaran berdasarkan 2 pertimbangan, yaitu jenis kontrak kerja dan waktu resign karyawan tersebut.

Aturan mengenai THR bagi karyawan tetap yang resign sebelum lebaran tertulis dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016 pada pasal 7 ayat 1 mengenai kebijakan pemberian THR kepada karyawan.Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya, berhak mendapatkan THR.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613/bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement