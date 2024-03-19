Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu per Hari

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp200 ribu per hari menarik diulas dalam artikel ini. Teknologi saat ini memiliki peran cukup besar dalam hal menghasilkan uang.

Ada beberapa aplikasi penghasil uang Rp200 Ribu per hari karena terbukti dan cepat. Di mana kecanggihan di era digital in dapat dimanfaatkan dengan benar untuk menambah penghasilan.

Berikut 4 aplikasi penghasil uang Rp500 Ribu per hari dilansir dari catatan Okezone, Selasa (19/3/2023):

1. Survei

Google Opinion Rewards, Survey Junkie atau Toluna memungkinkan Anda mengisi survei online dan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang tunai atau hadiah.