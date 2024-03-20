Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Tak Bisa Janji Bansos Pangan Dilanjutkan Sampai Desember 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |13:44 WIB
Jokowi Tak Bisa Janji Bansos Pangan Dilanjutkan Sampai Desember 2024
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024, untuk meninjau ketersediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.

"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," kata Presiden, Rabu (20/3/2024).

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Menurut Ayu, bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

"Senang banget. Alhamdulillah sangat membantu untuk kenaikan harga pangan seperti sekarang harga beras kan lumayan tinggi harganya, jadi adanya bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga saya dan suami," ungkap Ayu.

Senada, Maswah, warga lainnya, juga tak kuasa menahan air mata saat mengungkapkan bagaimana bantuan ini meringankan beban hidupnya. Ia pun berharap bantuan tersebut dapat terus dilanjutkan.

"Sangat-sangat berharap dilanjutkan (bantuannya) karena ini sangat membantu kami dan kami pun sangat membutuhkannya," ucap Maswah haru.

