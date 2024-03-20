Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Negara dari Meterai Elektronik Capai Rp6,7 Triliun

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:11 WIB
Penerimaan Negara dari Meterai Elektronik Capai Rp6,7 Triliun
Penerimaan negara dari meterai elektronik (Foto: Peruri)
A
A
A

JAKARTA – Implementasi meterai elektronik di Indonesia telah berjalan hampir 2,5 tahun. Di mana anak usaha Peruri yakni PT Peruri Digital Security (PDS) menjadi distributor meterai elektronik pertama yang telah memberikan layanan integrasi dan distribusi meterai elektronik bagi perusahaan-perusahaan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai Pemungut.

Hingga saat ini terdapat 75 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut yang telah menggunakan meterai elektronik dari PDS. Untuk diketahui bahwa penerimaan negara dari meterai telah mencapai Rp6,7 triliun.

DJP memperkirakan potensi penerimaan negara dari Meterai Elektronik masih sangat besar dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan negara. Ke depannya, DJP akan memperluas dan menambah pemungut untuk meraih potensi maksimal penerimaan negara dari meterai elektronik.

Direktur Utama PDS Tetty Herawati Siregar menekankan bahwa transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan dan strategi baru dalam berkompetisi serta menjadi cara untuk meningkatkan efisiensi.

“Ke depannya, di era digitalisasi penggunaan meterai elektronik dan produk digital akan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu PDS terus berusaha untuk menyediakan layanan dan solusi yang lebih baik, salah satunya dengan menyediakan solusi cyber security yang dapat meningkatkan keamanan sistem teknologi digital perusahaan pemungut,” kata Tetty pada Appreciation and Sharing Session 2024, Rabu (20/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/320/3068526/ri-sulap-bekas-pabrik-percetakan-uang-jadi-tempat-hijau-jCNPK1XGG9.jfif
RI Sulap Bekas Pabrik Percetakan Uang Jadi Tempat Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059676/berapa-gaji-pegawai-peruri-segini-kisarannya-per-bulan-LClVsDls3g.jpg
Berapa Gaji Pegawai Peruri? Segini Kisarannya per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059188/ada-prangko-seri-khusus-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-penampakannya-Vwx9n9YgEk.jpg
Ada Prangko Seri Khusus Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048951/ada-ina-digital-menpan-rb-tidak-ada-lagi-proses-berbelit-GzfFKAcUPk.jpg
Ada INA Digital, Menpan RB: Tidak Ada Lagi Proses Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013697/jokowi-luncurkan-ina-digital-bisa-urus-sim-online-hingga-izin-keramaian-x3o1ADu3NH.jpg
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000533/ina-digital-bakal-meluncur-mei-2024-5xMIyXL2hc.jpg
INA Digital Bakal Meluncur Mei 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement