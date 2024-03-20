7 Cara Lolos Pinjol Agar Disetujui

JAKARTA - 7 cara lolos pinjol agar disetujui menarik untuk diketahui. Apabila dibandingkan dengan produk pinjaman lain, pinjaman online (pinjol) akan terpilih menjadi alternatif utama karena memiliki syarat serta proses pengajuan yang ringkas dan praktis.

Meskipun prosesnya relatif cepat, mendapatkan persetujuan pinjaman tetap memerlukan beberapa langkah yang perlu diperhatikan dengan cermat.

Berikut cara lolos pinjol agar disetujui yang dirangkum Okezone, Rabu (20/3/2024):

1. Terdaftar OJK

Memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Platform yang terdaftar memberikan kepastian bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.