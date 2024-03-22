Tarif Tol Japek Naik, Jasa Marga Pede Dongkrak Pendapatan pada Lebaran 2024

JAKARTA - Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana optimistis pendapatan perseroan dari lini bisnis jalan tol bakal terdongkrak selama periode lebaran 2024.

Meski demikian, Lisye mengaku saat ini pihaknya belum berani untuk menyebutkan proyeksi pertumbuhan tersebut. Namun kenaikan tarif tol Jakarta - Cikampek pada beberapa waktu lalu dapat menjadi katalis positif dalam membukukan transaksi yang lebih besar. Mengingat ruas tersebut menjadi tulang punggung untuk masyarakat keluar Jakarta untuk melakukan mudik.

"Tentunya yang bisa kami sampaikan akan ada peningkatan ya, dan juga berharap ini bisa mendukung pertumbuhan dan juga kinerja dari perseroan sendiri," ujar Lisye dikutip, Jumat (22/3/2024).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan total kendaraan yang melintas selama periode arus mudik dan arus balik lebaran 2024 atau H-7 sampai H+7 lebaran tembus 3,78 juta kendaraan.

Pada periode arus mudik H-7 sampai H-2 (3 - 11 April) sebesar 1,86 juta kendaraan. Jumlah tersebut naik hingga 54,13% terhadap normal dan naik 5,94% dari periode Lebaran 2023.