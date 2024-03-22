Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Japek Naik, Jasa Marga Pede Dongkrak Pendapatan pada Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:57 WIB
Tarif Tol Japek Naik, Jasa Marga Pede Dongkrak Pendapatan pada Lebaran 2024
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana optimistis pendapatan perseroan dari lini bisnis jalan tol bakal terdongkrak selama periode lebaran 2024.

Meski demikian, Lisye mengaku saat ini pihaknya belum berani untuk menyebutkan proyeksi pertumbuhan tersebut. Namun kenaikan tarif tol Jakarta - Cikampek pada beberapa waktu lalu dapat menjadi katalis positif dalam membukukan transaksi yang lebih besar. Mengingat ruas tersebut menjadi tulang punggung untuk masyarakat keluar Jakarta untuk melakukan mudik.

"Tentunya yang bisa kami sampaikan akan ada peningkatan ya, dan juga berharap ini bisa mendukung pertumbuhan dan juga kinerja dari perseroan sendiri," ujar Lisye dikutip, Jumat (22/3/2024).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan total kendaraan yang melintas selama periode arus mudik dan arus balik lebaran 2024 atau H-7 sampai H+7 lebaran tembus 3,78 juta kendaraan.

Pada periode arus mudik H-7 sampai H-2 (3 - 11 April) sebesar 1,86 juta kendaraan. Jumlah tersebut naik hingga 54,13% terhadap normal dan naik 5,94% dari periode Lebaran 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement