Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun Tahun Ini

JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan update terbaru tentang rencana pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Adapun proyek tersebut tadinya dijalankan oleh PT Tol Jagat Kertibali, namun terputus atau tidak berlanjut.

“Mengenai jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, ini tadinya unsolicited oleh PT Tol Jagad Kertibali, pada 8 Maret 2022, mereka sudah membebaskan lahan 44,64 ha senilai Rp112,37 miliar. Total panjangnnya ada 96,84 km, dengan total investasi Rp22,84 triliun, tapi pada saat finacnial close mereka tidak bisa memenuhi sehingga kita putus,” jelas Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Basuki menargetkan pembangunan tol itu bisa menjadi proyek pemerintah sehingga akan dilelang. Menteri Basuki berharap pembangunan tol tersebut bisa dimulai September 2024.

“Kemudian kita lakukan FS lagi karena akan diubah menjadi solicited menjadi prakarsa pemerintah kita akan lelangkan, saat ini sudah, mudah-mudahan September nanti bisa dimulai konstruksinya," ungkap Basuki.