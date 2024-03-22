Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bandara Soetta Banjir, Jasa Marga Imbau Masyarakat Cari Akses Jalan Lain

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |11:19 WIB
Tol Bandara Soetta Banjir, Jasa Marga Imbau Masyarakat Cari Akses Jalan Lain
Tol Banjir Menuju Bandara Soetta. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Ruas Tol Sedyatmo arah Bandara Seoekarno-Hatta banjir. Hal ini karena tingginya curah hujan sejak dua hari terakhir.

Terpantau munculnya genangan air setinggi 10 cm mulai dari Km 26 dan arah Jakarta di Km 25+100 dan Km 31. Terpantau kepadatan di sekitar lokasi genangan.

Jasa Marga pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna jalan. Demikian dikutip dari keterangan Jasa Marga, Jumat (22/3/2024).

Saat ini petugas telah siaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan melakukan upaya penyusutan genangan.

Untuk mempercepat penanganan, Jasa Marga telah menurunkan mobile pump dan melakukan inspeksi pada seluruh titik pompa agar dapat bekerja maksimal dan meminimalisir gangguan. Terdapat total 61 titik pompa, 4 unit mobile pump dan pompa Alkon yang telah dioperasikan untuk mempercepat penurunan genangan.

Halaman:
1 2
