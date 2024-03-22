Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berbagi di Bulan Ramadhan, Komitmen MNC Group ke Masyarakat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:41 WIB
Berbagi di Bulan Ramadhan, Komitmen MNC Group ke Masyarakat
MNC Group gelar buka puasa bersama anak yatim (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group menegaskan komitmennya berkontribusi besar kepada masyarakat dan negara, di samping mengembangkan bisnis perusahaan di berbagai lini atau bidang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, (BCAP) Yudi Hamka, dalam gelaran buka bersama antara BCAP, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), dan puluhan anak yatim dari Hamka Foundation, Jumat (22/3/2024).

Yudi memastikan, MNC Group tetap menjadi pondasi dan berkontribusi untuk masyarakat luas. Bahkan, peran besar perusahaan di sektor sosial terus diperluas lagi kedepannya

“Insya Allah kita (MNC Group) akan terus kembangkan misi kita kepada masyarakat, bukan hanya pengembangan bisnis, tapi juga menjadi pondasi kontribusi kepada masyarakat, kontribusi sosial supaya lebih bisa berbagi lebih banyak lagi,” ujar Yudi.

Menurutnya, MNC Group bukan hanya sukses dalam karyanya, namun hasil dari kesuksesan itu dapat diimplementasikan kepada khalayak umum. Misi ini terus dipegang teguh oleh perusahaan yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo.

“Kalau kita sukses dalam berkarya, hasil-hasil positif itu sebagian kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” paparnya.

1 2
