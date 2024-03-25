Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.377, Transaksi Tembus Rp10,9 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:19 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.377, Transaksi Tembus Rp10,9 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah ditutup menguat 27,60 poin atau 0,38% ke level 7.377 pada sesi terakhir perdagangan, Senin (25/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 247 saham menguat, 334 saham melemah dan 193 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,9 triliun dari 15,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,52% ke 1.001,909, indeks JII menguat 0,28% ke 530,457, indeks IDX30 menguat 0,53% ke 509,778 dan indeks MNC36 menguat 0,43% ke 384,639.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,4%, industri 0,57%, siklikal 0,47%, kesehatan 0,2%, properti 0,25%, teknologi 0,46%, infrastruktur 0,51%, transportasi 0,31%. Sementara sektor yang menguat ada barang baku 0,69%, non siklikal 0,29%, kesehatan 0,92%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) naik 33,33% ke Rp68, PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 26,83% ke Rp208 dan saham PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) naik 24,53% ke Rp396.

1 2
