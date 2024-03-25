JCR Nilai Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Ini Kata Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo soal Ekonomi RI. (Foto: BI)

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan Lembaga Pemeringkat Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) menilai kinerja perekonomian Indonesia tetap kuat.

"Dari sisi eksternal, JCR memandang daya tahan ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal tetap terjaga didukung oleh level cadangan devisa yang setara dengan 6,5 bulan impor," kata Perry dikutip Antara, Senin (25/3/2024).

BACA JUGA: Begini Cara Tukar Uang Baru Lebaran di Bank Indonesia

Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat didukung oleh perbaikan iklim investasi, serta kinerja transaksi berjalan dalam menghadapi tantangan dari penurunan harga komoditas.

Selain itu, Perry menuturkan JCR memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5 persen, didukung oleh konsumsi swasta dan investasi.

Implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja dipandang mampu meningkatkan penanaman modal asing (PMA) antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara.