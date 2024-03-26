Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak hingga Cipali Jelang Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Astra Infra akan membagikan diskon tarif tol menjelang Mudik Lebaran 2024. Diskon tarif tol tersebut berlaku di beberapa ruas tol yang dimiliki Astra Infra.

Diskon tarif tol ini akan diberikan kepada pengguna jalan tol dengan tujuan menstimulus penguraian arus mudik dan balik yang memiliki potensi mengalami kepadatan di hari-hari tertentu.

“Menyambut momen lebaran tahun ini, Astra Infra berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa, dikutip Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Astra Infra saat ini sedang berfokus untuk koordinasi di internal dan dengan stakeholders terkait. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan perjalanan arus mudik yang lancar, aman, dan nyaman.

Beberapa upaya yang juga dilakukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus mudik dan balik lebaran adalah salah satunya dengan merencanakan pemberian diskon tarif. Adapun terkait rincian besaran serta periode diskon, saat ini masih dilakukan evaluasi dan diskusi dengan pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan tujuan mengurai kepadatan arus.