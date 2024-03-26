Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak hingga Cipali Jelang Mudik Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:01 WIB
Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak hingga Cipali Jelang Mudik Lebaran 2024
Diskon tarif tol tangerang-merak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Astra Infra akan membagikan diskon tarif tol menjelang Mudik Lebaran 2024. Diskon tarif tol tersebut berlaku di beberapa ruas tol yang dimiliki Astra Infra.

Diskon tarif tol ini akan diberikan kepada pengguna jalan tol dengan tujuan menstimulus penguraian arus mudik dan balik yang memiliki potensi mengalami kepadatan di hari-hari tertentu.

“Menyambut momen lebaran tahun ini, Astra Infra berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini” ujar Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa, dikutip Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Astra Infra saat ini sedang berfokus untuk koordinasi di internal dan dengan stakeholders terkait. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan perjalanan arus mudik yang lancar, aman, dan nyaman.

Beberapa upaya yang juga dilakukan untuk mengurai kepadatan di puncak arus mudik dan balik lebaran adalah salah satunya dengan merencanakan pemberian diskon tarif. Adapun terkait rincian besaran serta periode diskon, saat ini masih dilakukan evaluasi dan diskusi dengan pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan tujuan mengurai kepadatan arus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement