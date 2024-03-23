Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prediksi Kepadatan Tol Luar Pulau Jawa Selama Periode Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:16 WIB
Prediksi Kepadatan Tol Luar Pulau Jawa Selama Periode Lebaran 2024
Prediksi Pergerakan Arus Mudik di Tol Luar Pulau Jawa. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) memprediksi pergerakan lalu lintas di beberapa ruas tol Pulau Jawa mengalami peningkatan pada periode Lebaran 5-15 April 2024. Hal tersebut mengacu para proyeksi pergerakan manusia selama periode Lebaran yang tembus mencapai sekitar 193,6 juta orang.

Berdasarkan hasil survei, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.

Prediksi peningkatan volume lalu lintas (lalin) Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sebesar 1.744.790 kendaraan atau naik sebesar 2,08% dari kondisi normal (1.709.165 kendaraan) atau naik sebesar 2,03% dari Idul Fitri Tahun 2023 (1.710.053 kendaraan).

Adapun puncak lalin arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat, 5 April 2024 sebesar 97.057 kendaraan dan arus balik Senin, 15 April 2024 sebesar 94.959 kendaraan. Sedangkan arus silaturahmi pada hari Jumat, 12 April 2024 diperkirakan volume lalin meningkat sebesar 69.949 kendaraan.

Prediksi peningkatan volume lalin Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sebesar 724.161 kendaraan atau naik sebesar 45,70% dari kondisi normal (497.021 kendaraan) atau naik sebesar 6,40% dari Idul Fitri Tahun 2023 (680.578 kendaraan).

Sementara itu, puncak arus mudik diperkirakan pada Sabtu, 06 April 2024 sebesar 42.974 kendaraan dan puncak arus balik terjadi pada hari Senin, 15 April 2024 sebesar 39.948 kendaraan sedangkan puncak arus silaturahmi berpotensi terjadi pada hari Kamis, 11 April 2024 dengan jumlah volume lalin sebesar 46.404 kendaraan.

Prediksi peningkatan volume lalin Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sebesar 962.859 kendaraan atau naik sebesar 2,99% dari kondisi normal (934.904 kendaraan) atau naik sebesar 19,75% dari Idul Fitri Tahun 2023 (804.025 kendaraan).

Adapun puncak volume lalin berpotensi terjadi pada hari Jumat, 12 April 2024 sebesar 48.790 kendaraan yang didominasi oleh lalin wisata.

Prediksi peningkatan volume lalin Ruas Tol Balikpapan-Samarinda sebesar 272.772 kendaraan atau naik sebesar 18,75% dari kondisi normal (229.702 kendaraan) atau naik sebesar 2,46% dari Idul Fitri Tahun 2023 (266.224 kendaraan).

