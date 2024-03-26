Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Soroti Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:06 WIB
OJK Soroti Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
OJK Bicara soal Indeks Literasi Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang tergolong masih rendah. Pada tahun 2022 lalu, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 9,14% dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%.

Selain itu, gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dan nasional juga tinggi. Gap tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Hal itu menandakan bahwa kegiatan lembaga jasa keuangan (LJK) masih belum dilakukan secara terintegrasi dan memperhatikan aspek syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah saat ini terjadi karena sejumlah faktor yakni, kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih rendah.

Selain itu, belum kuatnya diferensiasi produk keuangan syariah dengan konvensional, terbatasnya pengembangan produk dan layanan, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta aspek regulasi dan permodalan yang belum mendukung.

“Maka potensi keuangan syariah masih belum bisa dioptimalkan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengetahuan produk dan layanan keuangan syariah,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu dalam acara Sharia Economic Festival di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193179/ketua_ojk_mahendra-QxTo_large.jpeg
Perketat Aturan Free Float, OJK Rilis Sederet Program Strategis Pasar Modal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193146/ketua_ojk_mahendra-d2RW_large.jpeg
OJK Sebut Pergeseran Struktur Investor Bursa Domestik, Lebih Besar dari Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192049/ojk-7ugW_large.jpg
OJK Terbitkan Aturan Baru Paylater, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191770/paylater-9Hoz_large.png
Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement