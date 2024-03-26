Simak Strategi Cuan di Bulan Ramadhan Bersama ISP di IG MNC Sekuritas!

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar MNC Sharia Investment Festival 2024 yang menghadirkan edukasi keuangan syariah melalui Instagram live dengan narasumber ahli di bidangnya.

Pembahasan menarik dengan tema “Strategi Cuan di Bulan Ramadan”, Senin (25/3/2024) menghadirkan narasumber dari Komunitas Investor Saham Pemula (ISP) S Fatiyah Zahirah, dipandu oleh Head of Sharia Business and Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Fatiyah menjelaskan, bulan Ramadhan bisa menjadi salah satu waktu yang tepat untuk berinvestasi saham. Namun, investor harus mengetahui emiten yang tepat untuk membeli saham di bulan ramadan.

Emiten yang berasal dari sektor pengolahan makanan dan minuman bisa menjadi salah satu pilihan untuk dimanfaatkan. Menurutnya, investor pemula harus belajar bersabar dan terjun langsung dalam investasi yang dimulai dengan modal kecil terlebih dahulu.

“Jangan sampai investasi memakai duit panas, harus menggunakan uang dingin, daripada nanti tidak bisa membeli kebutuhan, dan jangan fear of missing out (FOMO). Investasi di pasar modal syariah memiliki banyak opsi selain dari saham, misalnya di reksa dana syariah, sukuk dan lain sebagainya, sehingga investor pemula juga bisa diversifikasi investasi,” ujar Fatiyah, Selasa (26/3/2024).

Selain edukasi melalui Instagram Live, Anda dapat mengikuti edukasi dan kompetisi pasar modal syariah yang digelar MNC Sekuritas dalam acara MNC Sharia Investment Festival 2024. Saksikan tayangan IG Live bersama Komunitas ISP melalui link berikut: https://www.instagram.com/reel/C47s1H4pd-n/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==