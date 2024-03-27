Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjelasan Pertamina soal BBM Pertalite Tercampur Air di SPBU Bekasi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |06:01 WIB
Penjelasan Pertamina soal BBM Pertalite Tercampur Air di SPBU Bekasi
Viral BBM tercampur air di SPBU Bekasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait BBM di SPBU di dekat Stasiun Bekasi, Jawa Barat yang tercampur air. BBM terkontaminasi air tersebut menyebabkan banyak kendaraan yang mengisi tidak bisa hidup dan viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir H Juanda No.100 Kota Bekasi. SPBU tersebut dikelola oleh pihak swasta. polisi masih menyelidiki dugaan bahan bakar jenis Pertalite yang tercampur air di SPBU Bekasi Selatan. Polisi mengambil sampel bahan bakar dari SPBU tersebut.

Hal ini diketahui setelah adanya komplain disertai bukti sample BBM yang terkontaminasi air dari konsumen setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

“Terjadi dugaan kontaminasi BBM jenis Pertalite dengan air di SPBU 34.17106 Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 21.00 WIB,” papar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Regional JBB Eko Kristiawan, Selasa (26/3/2024).

Pertamina menegaskan, pihak SPBU bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan kendaraan dan mengganti BBM kendaraan konsumen dengan Pertamax. SPBU yang diduga terkontaminasi pun ditutup sementara.

“Saat ini SPBU telah menghentikan operasional penyaluran serta melakukan pengecekan seluruh tangki di SPBU,” kata Eko.

Halaman:
1 2
