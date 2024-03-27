Cicil Utang, WSBP Bayar CFADS Tahap III Rp76,4 Miliar

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melaksanakan kewajiban pembayaran tahap tiga kepada seluruh kreditur melalui Cash Flow Available for Debt Services (CFADS) pada Senin 25 Maret 2024, tepat enam bulan setelah pembayaran kedua.

“Kami telah membayarkan CFADS tahap tiga kepada seluruh kreditur dengan total nominal sebesar Rp76,4 miliar,” ujar Director of Finance and Risk Management WSBP Asep Mudzakir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/3/2024).

Adapun pembayaran tahap tiga ini dilakukan sebagai berikut: (1) Pembayaran bunga kreditur finansial (perbankan) sebesar Rp36,6 miliar, (2) Pembayaran kupon Obligasi Waskita Beton Precast I & II Tahun 2022 sebesar Rp 3,3 miliar, dan (3) Pembayaran kepada seluruh kreditur dagang (vendor) yang terdaftar dalam PKPU sebesar Rp 36,5 miliar.

Terdapat pembayaran alokasi CFADS tambahan sebesar Rp8,30 Miliar yang dibagi secara pro rata kepada seluruh kreditur. Alokasi CFADS tersebut bersumber dari dana hasil lelang aset non produktif yang dilakukan Perseroan pada 14 Maret 2024.

Pembayaran tahap tiga ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan menjadi bukti bahwa kondisi keuangan WSBP lebih sehat paska restrukturisasi. WSBP terus berkomitmen untuk menjaga ketepatan waktu membayar kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perdamaian kepada seluruh kreditur.