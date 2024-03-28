Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Forum Bisnis RI-Singapura Bahas Arah Ekonomi Pasca-Pemilu 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:14 WIB
Forum Bisnis RI-Singapura Bahas Arah Ekonomi Pasca-Pemilu 2024
Forum bisnis RI-Singapura bahas arah kebijakan ekonomi pasca pemilu (Foto: KBRI)
A
A
A

JAKARTA – Forum Bisnis RI-Singaprura membahas arah kebijakan ekonomi pasca pemilu 2024. Forum digelar oleh KBRI Singapura, IIPC-Singapura bersama Enterprise Singapore didukung penuh oleh OUE, UOB serta Mandala Consulting, serta beberapa Chambers of Commerce antara lain Singapore Business Federation (SBF), Singapore Chinesse Chambers of Commerce and Industry (SCCCI), Singapore Manufacture Federation (SMF), dan Singapore International Chambers of Commerce (SICC).

Forum bisnis ini mengambil momentum yang sangat strategis bagi publik Singapura, yang digelar tepat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengumumkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden 2024. Forum ini menjadi media yang sangat efektif bagi pengusaha berbasis di Singapura untuk meneropong arah kebijakan lanskap ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo memandang, hubungan baik antara kedua belah negara, Singapura-Indonesia akan semakin menguat untuk memperluas kerjasama di pelbagai peluang investasi dan bisnis.

“Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia, forum ini menegaskan bahwa Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang solid dalam membina ekosistem bisnis yang kuat dan dinamis,” ujar Duta Besar Suryo Pratomo di Hilton Singapore Orchard, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
