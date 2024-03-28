Advertisement
HOT ISSUE

Truk Jadi Penyebab Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Ini Kata Kemenhub

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:38 WIB
Kecelakaan di Jalan Tol. (Foto: PUPR)
Kecelakaan di Jalan Tol. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal adanya kecelakaan beruntun yang melibatkan truk dan beberapa kendaraan pribadi di gerbang tol Halim Rabu kemarin (27/3/2024).

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu terlebih dahulu hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) sebelum mengambil tindakan terhadap pemilik truk tersebut.

"Saya nunggu KNKT, apa yang disarankan KNKT 100% kalau itu jadi kewenangan perhubungan kita lakukan penanganan," ujar Ahmad Yani saat usai Media Gathering bersama Astra Infra di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengaku siap untuk lebih mengetatkan lagi soal pengaturan operasional truk terutama di ruas jalan tol untuk keamanan dan kenyamanan berlalu lintas pengendara lainnya.

"Saya belum tau hasil investigasi yang ada. Harus kita lakukan (pengetatan ojol), kita siap abis ini," lanjutnya.

