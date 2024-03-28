Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Didiskon Maksimal 20% saat Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Didiskon Maksimal 20% saat Mudik Lebaran 2024
Jalan Tol Mudik Lebaran (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tulus Abadi menyatakan saat ini Asosiasi Tol Indonesia (ATI) sudah berkirim surat terkait rencana pemberian diskon tarif tol pada periode lebaran 2024.

Tulus mengatakan diskon tersebut akan diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) maksimal 20% dari harga normal pada periode tertentu. Pemberian diskon tarif tersebut bertujuan untuk mendistribusikan lalin agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu yang sama.

"Asosiasi Tol Indonesia (ATI) sudah berkirim surat kepada Menteri PUPR untuk menginformasikan bahwa akan ada diskon tarif kisarannya maksimum 20% dari harga yang ada," ujar Tulus dalam media gathering Astra Infra di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Lebih lanjut, Tulus mengatakan diskon tersebut utamanya akan diberikan pada ruas tol trans Jawa yang saat ini masih menjadi titik pergerakan paling tinggi berdasarkan survey, pada periode arus mudik dan balik lebaran 2024.

"Khususnya di Trans Jawa yang diberlakukan. Tapi ini belum ada pengumuman resmi dari BUJT, namun dari informasi yang diterima Kementerian PUPR, akan ada diskon tarif dari bujt di 20% (maksimal) pada ruas trans Jawa," sambungnya.

Halaman:
1 2
