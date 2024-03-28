Sukses Gelar Investor Gathering 2024, MNC Sekuritas: Ini Update Ekonomi dan Investasi di 2024

JAKARTA - MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Investor Gathering 2024 di iNews Tower. Ini acara puncak setelah sukses menggelar rangkaian Company Update yang menghadirkan 12 emiten sejak tanggal 19 – 21 Maret 2024.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen anggota bursa di bawah naungan MNC Group memberikan edukasi dan literasi, serta pelayanan terbaik bagi nasabah, sehingga menggelar agenda tahunannya yaitu Investor Gathering.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Sujanto, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy, Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Umi Kulsum, dan Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Dharma Setyadi.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa Investor Gathering & Corporate Forum 204 mengangkat tema “Embrace the Transformation Opportunities" untuk menilai beragam peluang investasi yang menguntungkan di pasar modal.

Acara ini diharapkan dapat memberikan update kondisi ekonomi dan investasi di tahun 2024 kepada investor.

“Tentu saja kami terus mendukung pengembangan pasar modal Indonesia. Per Desember 2023, jumlah investor MNC Sekuritas naik hampir 20 ribu investor. Kelompok usia 25-34 tahun mendominasi profil investor MNC Sekuritas, diikuti kelompok usia 35-54 tahun," kata Susy dalam keterangan, Rabu (27/3/2024).

Pihaknya berharap generasi muda semakin familiar dan antusias untuk berinvestasi di pasar modal melalui 141 point of sales MNC Sekuritas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di mana 100 di antaranya berupa Galeri Investasi.

"Sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 1.100 kegiatan edukasi yang diikuti lebih dari 77 ribu peserta,” ujar Susy.

Dalam gelaran tersebut, Ekonom Senior & Co-Founder ISED dan Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto memaparkan Macroeconomic Update & Outlook 2024, sementara Praktisi Pasar Modal & Dosen Magister Universitas Atma Jaya Dr. Hans Kwee membahas mengenai Capital Market & Investment Strategy 2024.

Dalam pemaparannya, Ryan menjelaskan bahwa pada tahun 2024, perbaikan ekonomi diperkirakan berlanjut ditopang dengan permintaan domestik. Dalam jangka menengah, prospek perbaikan ekonomi akan berlanjut dengan stabilitas tetap terjaga, sehingga mendukung kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.